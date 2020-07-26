路透社報道指，內地電商巨頭阿里巴巴（9988）創始人馬雲，因涉及一宗訴訟案而被印度法院傳召。報道同時引述法庭文件指，訴訟案起因是由於一名阿里旗下「UC 瀏覽器」的印度僱員稱，因其對公司應用程式上的審查制度和虛假消息內容提出反對，結果遭到解僱，並要求公司賠償26.8萬美元（約208萬港元）。

在訴訟案發生數周前，中印邊境關係緊張。印度當局則以國家安全為由，禁止使用阿里旗下的「UC新聞」、「UC 瀏覽器」，以及其他57個來自內地應用程式。提出訴訟的前僱員Pushpandra Singh Parmar聲稱，UC 瀏覽器會審查對中國不利的內容，並展示虛假消息及帖文。

根據當地法院發出的文件，法庭向馬雲及約12名公司高層發出傳票，要求他們於7月親自出庭或通過律師出庭，並在30天內提出書面回覆。分析公司Sensor Tower的數據顯示，在被禁用前，UC瀏覽器在印度的下載量至少為6.89億次，而UC新聞的下載量為7980萬次。

UC印度發聲明指，致力於印度市場維持當地僱員的福利，其政策符合當地法律，無法對正在進行的訴訟發表評論。阿里巴巴方面則沒有回應。