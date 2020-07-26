美國半導體龍頭之一的英特爾（Intel）上周五（24日）宣布研發的7納米晶片因「重大瑕疵」要推遲面世至少6個月；又考慮不再自行生產晶片。打破數十年設計與生產於一體的傳統，消息把投資者嚇壞，上周五股價大跌16%，反而競爭對手AMD升16%，日後可能為英特爾代工的台積電，其ADR亦升近一成。分析認為，英特爾外判晶片生產，意味其技術將進一步被台積電拋離，龍頭地位遭到動搖，且為AMD代工的台積電也未必能夠接客戶競爭對手的訂單。

作為美股傳統藍籌，英特爾行政總裁Bob Swan於財報電話會議上表示，尋求企業代工晶片可為英特爾帶來更大靈活性，若公司最終需要使用其他廠商的技術，便會啟動相關計劃並做好準備。雖然Bob Swan花了近1小時解釋相關的決定，但投資者用腳投票，多名華爾街分析師下調英特爾的評級。彭博社更引述投行Cowen分析師Matt Ramsay表示，英特爾若找代工，將是半導體產業重大轉變，也象徵了英特爾為代表的時代落幕。

華爾街分析師下調英特爾評級

過去數十年，英特爾最大優勢是集晶片設計與生產於一身，但近年以台積電為首的晶片代工企業崛起，台積電的製造技術更拋離了英特爾，因為當英特爾還為7納米晶片的延期而煩惱，台積電於2018年已可量產。

蘋果Mac棄用英特爾處理器

英特爾過去每年大量投資晶片製程技術，若選擇代工，意味着在技術上再也無法追上其他晶圓廠；但另一方面繼續自行生產，產品又趕不上競爭對手，例如AMD因為由台積電代工，其處理器（CPU）現時已採用7納米晶片；今年6月，蘋果（Apple）宣布其Mac電腦將棄用英特爾處理器，轉而採用自家設計的「Apple Silicon」晶片，該晶片亦是由台積電代工。

台積電未必接單

誠然，如果英特爾外判，技術領先的台積電自是首選，但台積電卻未必肯做這單生意，一來台積電已與AMD合作，客戶十分可能會反對交易。二來數據顯示，市場估算去年英特爾晶片銷量重返半導體企業之首（見圖），分析認為台積電未必有足夠產能可在應付現有客戶的同時，再接下英特爾訂單。

記者 馬迪帆