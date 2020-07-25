就《人民日報》及官方喉舌媒體引用加拿大法院孟晚舟案文件，質疑匯豐夥同美國陷害孟晚舟。匯豐今日於微博官方公眾號開腔回應事件。

匯豐指，由於並非案件當事方，且案件尚處於法律程序中，因此從來沒有公開評論案件的詳情。惟近日關注到有媒體對案件進展最新報道中存在對事實的誤讀，因此希望就報道裡提及的幾個原則問題向公眾說明。

匯豐解釋，沒有參與美國司法部關於對華為展開調查的決定，也沒有鼓動美國司法部這樣做，更沒有介入美國司法部關於逮捕華為首席財務官或起訴華為的決定。華為事件發展的脈絡非常明確顯示，美方對華為發起的調查不是由匯豐引發，美方的詳細審查在匯豐2016年末被卷入之前早已存在。

此外，匯豐表示對華為沒有任何惡意，也沒有「構陷」華為，該行向美國司法部提供的材料，是應官方正式要求而提供。在回應美國司法部信息要求時，僅提供事實性信息，沒有「編造」證據或者「隱瞞」事實，也不會歪曲事實或為了自身利益傷害任何客戶。

匯豐亦強調從未「設置陷阱誘捕華為」。在關注到2012年12月和2013年1月媒體關於華為與星通關係的負面報道後，匯豐向華為進行了例行的詢問，這是履行銀行了解客戶義務的正常流程。

匯豐重申，自己所秉承的價值觀決定了匯豐絕不會為自身利益而歪曲事實或蓄意傷害他人利益。對匯豐而言，有賴於國際間的合作與信任，去為匯豐的正常運營提供良好營商環境。匯豐也希望社會各界充分理解跨國銀行必須遵守國際規則，並對其服務國際客戶和本地市場的價值和貢獻作出公正的評價。

匯豐表明，該行根植中國150多年，從未間斷對內地的服務。改革開放40多年來，匯豐更是中國經濟和社會發展的堅定支持者和積極參與者。未來將繼續在業務、服務、人才和技術等各方面增加對內地市場的投入，一如既往地為中國經濟的可持續發展做出貢獻。