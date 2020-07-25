在中美關係急趨惡化之時，《文匯報》及《大公報》今日雙雙以全版篇幅引用官媒《人民日報》文章，指有公開證據表明孟晚舟案是美國炮製、匯豐參與的政治陷害案件。

《人民日報》是引用加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院公開孟晚舟案下一階段庭審的證據材料。據美國向加拿大法院提交的《案件起訴記錄》，孟晚舟對匯豐「隱瞞」了華為與香港星通技術有限公司的關係，「誤導」匯豐繼續向華為提供銀行服務，匯豐因此違反了美國對伊朗制裁法案。

《人民日報》文章指，匯豐聲稱只有初級員工清楚華為與香港星通的關係，但這些「初級」員工沒有將相關信息傳遞給高級管理者，因此匯豐不清楚華為與香港星通的關係，這一說辭是公然撒謊，因華為是匯豐全球流動性及現金管理部第17大客戶，雙方有着近20年業務合作；而且卸責於低級員工，亦不是匯豐可以免責的理由。

文章又指，匯豐聲稱被欺詐，但實際沒有任何損失。其向華為提供的9億美元是銀團總信用額度，匯豐實際提供的額度上限為8000萬美元，且2017年6月華為已取消這一信用額度，前期也從未使用過額度，質疑匯豐何來損失。

文章更直言，匯豐是為了換取美國的赦免，逃脫美國司法部對匯豐洗錢重罪的刑事指控，才充當受害人舉證孟晚舟。