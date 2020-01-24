外媒《華爾街日報》報道，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）本月在公司裁員幾十人（several dozen employees），涉及部門包括研究部門、客戶服務部門及招聘團隊。本次裁員亦涉及「審計團隊」，即負責評估員工表現的團隊，以及「核心管理團隊」，為橋水創辦人達利奧（Ray Dalio）設立的管理培訓項目。

報道稱，有為橋水工作超過15年的員工在Zoom視像會議上被解僱，並僅收到數天的通知。對於部分將在「投資引擎」部門任職、負責研究及交易的新任分析師，橋水決定將其入職時間推遲到明年。報道引述知情人士稱，橋水希望避免以遙距方式讓員工入職。截至2019年，橋水共有約1600名員工。

橋水於一份聲明中稱，因團隊將會更多地在家辦公，公司需要的人手將會減少；此外，科技亦正改變橋水所需要的人才類型，以及服務客戶的方式。橋水續稱，今年離職人數將會比其他年度更多，但不會「太多」，而公司將會在關鍵的領域繼續招聘人才。

報道稱，橋水正在經歷「近年最嚴峻的時刻」，橋水旗下旗艦基金「Pure Alpha」截至今年6月底累跌13.6%，回吐過去5年的回報，而該基金今年3月的虧損亦為成立以來的最高。因投資損失及客戶贖回基金，橋水管理的資產逐步下跌，由去年年底的1680億美元減少至今年6月底的1400億美元。

此外，橋水基金前聯席首席執行官Eileen Murray本周五則在法庭控告公司，稱因為早前公開控訴橋水性別歧視，公司威脅將會拒絕發放她的延期支付金（deferred compensation），涉及金額介乎2000美元至1億美元。Murray今年4月離開橋水，她曾透露，橋水給她的離職金少於同級的男性僱員。她稱，本次已經是至2017年以來第三次出現自己的薪酬回報低於同級男性同事的情況。