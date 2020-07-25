中美關係急速惡化，美股三大指數本周均以跌幅收場，以科技股受挫最為嚴重。納指連續兩周錄得跌勢，周五收報10363點，跌0.94%或98點；全周累計跌1.3%或140點。道指收報26469點，跌0.68%或182點。標普500指數收報3215點，跌0.62%或20點。

美股晶片股英特爾（Intel）領跌，昨日急挫16.2%，收報50.59美元。英特爾昨日公布第二季財報，表現勝預期，但同時公布7納米晶片將延遲至2022年或2023年上市。同業AMD大升16.5%，收報69.4美元。旗下有晶片業務的遊戲商英偉達（Nvidia）升0.64%，報407.78元。

電動汽車製造商特斯拉（Tesla）本周三公布第四季財報後，雖盈利勝預期，股價仍持續捱沽，周五再急跌6.3%，報1417美元。

港股ADR指數波動不大，ADR港股比例指數跌11點或0.05%，報24694點；科技股逆市向好，阿里巴巴（9988）ADR折合港元收報241.26元，較上周五本港收市價升0.95%；騰訊（0700）收報533.45元，較港收市價升1.03%；傳將分拆子公司京東健康上市的京東（9618）亦升235.95元，較港收市價升0.49%。

記者：馬迪帆