復星旅文（1992）發盈警，指新冠肺炎疫情令各國採取大範圍的封城和旅行限制等公共衛生防疫措施，令旅遊運營業務產生重大負面影響，度假村運營錄得經營虧損，預計今年上半年將錄得虧損8.5至10億元（人民幣、下同），去年同期賺4.9億元。

集團指出，期內度假村容納能力下降約51%，令營業額跌約43%，旅遊目的地營業額亦跌約46%，加上旅遊相關物業銷售及建造收入，由於建造和交付周期規劃調整而下降約79%，最終由盈轉虧。

集團又指，已持續採取措施控制成本和開支，中國度假村營運已於4月逐步開放，歐洲、亞洲和美洲的部分度假村也在6月中陸續重啟，料至本月底全球將有25家度假村重新營業，度假村容納能力可恢復至不低於去年同期的35%，7月至昨日的23天期間，旅遊目的地營業額按年已錄增長。不過，由於疫情及各國採取防疫措施，集團全球各地業務恢復時間表並不確定，如疫情於年內剩餘時間持續嚴重地影響集團運營，下半年業績或會錄得虧損。

集團表示，財務狀況仍然健康，有較充足現金儲備，亦積極關注業務發展機會。截至今年6月底止，集團現金及現金等價物約62億元；未使用銀行貸款約22億元；一年內到期的銀行貸款約18億元。

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