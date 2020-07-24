港交所（0388）今日就無紙化上市及認購機制發諮詢。該所建議，所有新上市的上市文件必須僅以電子形式刊發，上市文件不再有印刷版本，涉及交易類型包括首次公開發行（IPO）股票、合訂證券、預託證券及集體投資計劃等。而新股及集資投資計劃的認購，此後僅可透過電子渠道申請，例如eIPO服務供應商，以及透過經紀或託管商提交電子申請、於中央結算系統（CCASS）的EIPO認購。即變相廢除紙本白表、紙本黃表。

港交所上市主管陳翊庭表示，以印刷形式刊發上市文件及展示實體文件的規定已不合時宜。她表示，因應互聯網普及度不斷上升、該所推動綠色倡議、致力降低成本以及提升效益，因而提出改革建議。在IPO方面，她則引述市場統計數據，指近年投資者都傾向以電子方式遞交認購申請。

本次無紙化認購建議，將不適用於混合媒介要約、優先發售、債券公開發售，以及根據《主板規則》第十五A章上市的結構性產品的投資。

此外，本次諮詢中，港交所亦建議改變部分其他文件的披露方式及範圍。根據諮詢文件，有多達14類文件現時不須在網上披露，但根據建議，此後將會有相關要求。其中包括預託證券（Depositary Receipts）的預託協議、關連交易通函所提及的合約、物業估值報告全文、購股權計劃文件等、組織章程文件條文概要、債券發行計劃的上市文件等。

諮詢截止提交意見日期為9月24日。

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