華夏基金推滬深300ETF槓反產品 入場費800港元 下周一上市
文章日期：2020年7月24日 17:55
華夏基金（香港)夥拍美國ETF發行商 Rafferty Asset Management推出華夏DIREXION 滬深300指數每日槓桿 （2X）（7272）及每日反向（-1X）（7373）兩隻產品，並於7月27日上市。
兩隻產品皆追蹤滬深300指數，產品旨在提供在扣除費用及支出之前盡量貼近指數每日表現兩倍（2X）及反向一倍（-1X）的每日回報。產品的底層資產為掉期合約，每手買賣單位為100股，上市價定為8港元，入場費約800港元，每年管理費0.99%。華夏基金（香港）行政總裁張霄岭博士表示，據港交所資料顯示，至5月底，港交所整體槓反產品成交額已增至51億港元，是有紀錄以來最多，可見香港投資者對相關產品的需求。
另外，貝萊德宣佈iShares安碩MSCI新興市場ETF（3022）掛牌上市，該基金旨在為亞洲投資者提供涉獵全球26個新興市場的大、中型企業，並可在同一時區進行交易的投資機會。此基金的費用屬ETF之中屬最低水平，總開支比率為0.18%，並設有以美元及港元交易的選擇。
記者：龍彩霞
其他報道
南北水齊撤出A股 北水連續流入29日斷纜 南水亦以3.5倍速回港