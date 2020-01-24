金管局公布，外匯基金在今年第2季錄得1014億元的投資收入，為2019年第一季以來最高，有關收入將第1季錄得的1120億元投資虧損大部份抵銷。美股在3月中抄底，外匯基金在其他股票投資賺677億元，港股投資賺88億元，債券投資賺203億元，非港元資產外匯估值上調46億元。

整體而言，在未計入第2季長期增長組合估值變動，外匯基金上半年投資虧損收窄至106億元，其中債券投資收益747億元，其他股票投資虧損154億元，港股票投資虧損196億元，非港元資產外匯估值下調244億元，長期增長組合估值罕有出現下調，跌259億元。

金管局總裁余偉文表示，受突如其來的新型冠狀病毒疫情影響，今年上半年金融市場十分波動。全球股市於第一季急速調整，以美股為例，標準普爾500指數在短短一個月左右便下滑三成。隨着第二季部分地區疫情緩和，加上各國採取貨幣政策和財政措施刺激經濟，主要股市明顯回升，但仍然未能重返年初水平。債市方面，由於主要央行大幅下調基準利率並重啟量化寬鬆、債券價格上升，令外匯基金的債券組合錄得良好收益。總體來說，佔外匯基金大部分資產的傳統股債在第一季錄得投資虧損後，在第二季已收復失地。

展望下半年，余偉文表示，投資環境依然充滿挑戰。雖然各地的防疫措施開始放寬，但環球經濟依然十分疲弱，復甦的時間和速度仍然是未知之數。此外，地緣政治以及疫情再度爆發的風險等亦為市場帶來一連串不穩定因素。

他指出，香港和環球經濟正經歷非常時期。在此環境下，局方會集中在防禦性及流動性兩方面管理外匯基金的投資，以減少市場波動對外匯基金的負面影響，同時確保外匯基金有充足的流動資金維持香港的貨幣及金融穩定。

記者：歐陽偉昉

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