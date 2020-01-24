港股瀉557點 ATMX捱沽 恒指全周累挫逾380點
文章日期：2020年7月24日 16:17
中國外交部通知美方關閉駐成都總領事館，市場恐中美關係急劇惡化，中港股市午後齊插水，港股一度跌664點，低見24598點，跌穿50天線水平，收市跌557點或2.21%，報24705點，成交金額1666億元，較上日增加18.56%；國指跌244點或2.37%，報10080點。
大市逾1600隻股份向下，ATMX全部走低，騰訊（0700）領跌大市，收跌5.21%，收報528元，拖低恒指161點；阿里巴巴（9988）收報239元，跌3.08%；美團（3690）收報190.7元，跌4.17%；小米（1810）收報15.1元，跌5.27%。港交所（0388）蒸發昨日升幅，收市跌4.1%，報360.4元。
石油股個別走，中石油（0857）全日跑贏大市，收升2.14%，報2.86元，是升幅最大的藍籌。中海油（0883）跌1.5%，收報8.52元；中石化（0386）無升跌，收報3.45元。中生製藥（1177）配股套現，收跌8.64%，報9.94元，是表現最曳藍籌。
總結過去一周，港股累跌383點或1.53%，連跌兩周，當中以瑞聲（2018）表現最好，全周升9.01%，今日跌4.01%，收報57.45元；表現最差的是九龍倉置業（1997），全周跌13.58%，今日跌5.72%，收報28元。
中美關係緊張，稀土股逆市走高，中國稀土（0769）升4.08%，報0.51元。貿易股捱沽，萬洲（0288）跌2.72%，收報6.79元；申洲國際（2313）跌1.89%，收報91元；創科實業（0669）跌4.31%，收報82.1元。
高銀金融（0530）出售啟德4B區4號地，該股一度升近五成，高見1.48元，收報1.2元，升21.21%。
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