據《彭博》報道，美國對沖基金、海曼資本管理創辦人巴斯（Kyle Bass）早前已推出看空港元的基金，刺激衍生品市場的模仿交易。報道指，美國意外命令中國關閉休斯敦領事館的次日（即周四），約有35.7億美元的港元期權易手，是自5月以來的最高水平，這些頭寸當中有一半以上押港元將下挫至7.85，亦即弱方保證水平。截至下午4點15分，港匯兌美元報7.7515。

事實上，港元自今年4月以來，多次接近7.75強方兌換保證，金管局已多次先後入市沽港元買美元，以阻止其進一步升值。報道指出，螞蟻集團將來港上市的消息更將增加對港元的需求，其支撐港元升值的時間更遠遠超出分析師的預期，縱使部分美國決策者曾考慮破壞聯繫匯率制度的提議，港元仍然保持強勢。

報道稱，巴斯對港元看法的其中一個前提是，對香港作為國際金融中心及其艱難的經濟前景的擔憂，或將引發港元轉向其他貨幣的情况，從而打破固定的匯率制度，香港的資本市場一直處於中美關係競爭的中心位置，在5月份中央宣布擬制定《港區國安法》後，中美之間的競爭變得更趨緊張，而及後美國取消對香港的特殊待遇，亦為港元增加不確定性。

記者：溫藹紅

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