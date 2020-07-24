傳字節跳動創辦人欲保留對TikTok的控制權
文章日期：2020年7月24日 16:11
各國加強對短片影音平台「抖音」海外版「TikTok」的制裁之際，彭博社引述消息人士報道，字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴欲保留對TikTok的控制權。
面對美國的封殺，外電指，張一鳴正從賣出TikTok多數股權、把TikTok於美國的業務分拆、把字節跳動的總部遷到美國等選項中考慮，惟張一鳴希望保留TikTok控制權。
較早前，曾傳出張一鳴打算把TikTok的多數股權賣給紅杉資本等美國投資者的消息。惟外電指，這個選項將面臨資金及時間的限制，因為TikTok現時的估值約200至400億美元，投資者未必有足夠的時間籌到足以令張一鳴滿意的金額，而交易亦可能趕不及在美國的封殺前完成。惟另外幾個選項對張一鳴而言亦各有缺點。
各國因為質疑TikTok會向中國政府洩漏用戶資料，故紛紛封殺TikTok，如印度已把TikTok等中國應用程式下架，美國亦正考慮全面封殺TikTok。
記者：黃逸沂
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