Dyson全球將裁員900人 英國佔近7成
文章日期：2020年7月24日 15:40
Dyson公布，受疫情影響，將會針對零售與顧客服務進行裁員，總數達900人，當中600人來自英國。Dyson發言人指，是疫情加速消費者行為改變，因此需要在產品銷售和與客戶互動的方式上作出改變。
據報Dyson全球擁有14000名員工，當中4000人在英國，即是今次裁員涉及英國15%員工。英國自疫情爆發以來已有近65萬人失業，而該國亦以類似「保就業」的方式降低失業率，據報參該職位保留計劃的勞工達940萬，佔全英勞工的3成。
Dyson指將會盡量調配員工到合適的職位，又指疫情下對公司的家電需求仍然強勁，只是消費模式改變而作出調整，公司在疫情期間亦未有讓員工放無薪假，亦無收取上述的政府資助。
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