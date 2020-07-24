印度禁TikTok後 替代者下載量三周激增1.5倍
文章日期：2020年7月24日 15:17
據SensorTower報道，印度在6月29日禁止TikTok等中國應用後，其他替代App下載量急增，其中Roposo、Zili、及Dubsmash，三者合計的下載量較禁令前大增155%。
SensorTower以6月8日至6月28日為一組，以及禁令後由6月29日至7月19日為一組作比較，最多人下載的是Roposo，由550萬下載量升至1330萬；Zili由290萬升至790萬，Dubsmash由14.5萬升至61萬。
事實上，印度是TikTok最大的市場，今年上半年累計下載達1.64億次，佔上半年該app全球下載量的26.4%。
不過，除了Roposo是印度本土App，另外兩個均來自外國，Zili屬於小米（1810），而Dubsmash則來自美國。
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