Burberry夥騰訊深圳設社交零售店 下周五開幕
文章日期：2020年7月24日 14:59
奢侈品品牌Burberry宣布，與騰訊（0700）展開科技合作，社交零售店「Burberry空 · 間」將於下周五（31日）在深圳灣萬象城開幕，騰訊會為品牌提供技術支持。
Burberry於去年11月與騰訊達成合作協議，在中國發展社交零售。顧客可透過微信小程式作店內導覽，了解產品等，亦可提供專屬客戶服務、店內預約等服務。
Burberry執行總監Marco Gobbetti指出，中國市場的奢侈品消費者最為精通數碼領域，今次的社交零售店是與騰訊合作第一步，將改變品牌以往與顧客互動方式。
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