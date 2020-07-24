奢侈品品牌Burberry宣布，與騰訊（0700）展開科技合作，社交零售店「Burberry空 · 間」將於下周五（31日）在深圳灣萬象城開幕，騰訊會為品牌提供技術支持。

Burberry於去年11月與騰訊達成合作協議，在中國發展社交零售。顧客可透過微信小程式作店內導覽，了解產品等，亦可提供專屬客戶服務、店內預約等服務。

Burberry執行總監Marco Gobbetti指出，中國市場的奢侈品消費者最為精通數碼領域，今次的社交零售店是與騰訊合作第一步，將改變品牌以往與顧客互動方式。

「亂局漩渦，如何拆解」視像研討會Webinar

投資市場表面風光、但暗藏危機，王冠一教授分享如何拆解這撲朔迷離的局勢及市場走勢

日期：2020年7月24日(五)

時間：下午7:00至8:00 (HKT)

講者：王冠一教授

方式：以視像會議軟件Zoom進行

報名網址：https://link.mingpao.com/64282.htm

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