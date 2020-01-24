路透旗下IFR報道，京東計劃將旗下京東健康在香港上市，擬籌資10億美元(約77.5億港元)，最早可能在今年年底或明年初完成。

企業數據服務平台Crunchbase的統計數據顯示，在2019年全球142間新晉獨角獸企業中，京東健康以70億美元的估值排名第二。內地媒體搜狐科技早前也報道，公司以同樣的估值，位列22間中國新晉獨角獸之首，並率先實現盈利。

京東健康去年11月通過在私募融資交易中出售13.5%的股份籌集9.31億美元，該交易對其的估值約69億美元。

京東健康從事醫療健康類業務，範圍涉及水醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等，同時與產業鏈上中下游各環節的企業合作。公司在2019年5月從京東集團分拆出來，開始獨立運營。

京東未有向IFR回覆有關消息。

「亂局漩渦，如何拆解」視像研討會Webinar

投資市場表面風光、但暗藏危機，王冠一教授分享如何拆解這撲朔迷離的局勢及市場走勢

日期：2020年7月24日(五)

時間：下午7:00至8:00 (HKT)

講者：王冠一教授

方式：以視像會議軟件Zoom進行

報名網址：https://link.mingpao.com/64282.htm