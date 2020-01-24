中美角力升級，《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文指，中方今日將宣布對美國的反制措施。中國外交部通知，美方關閉美國駐成都總領事館，港股半日低開低走，最多跌529點，跌穿25000點大關，低見24733點，險守50天線，半日收報24801點，跌461點或1.83%，成交金額804億元；國指跌205點或1.99%，報10119點。

騰訊（0700）拖累大市，半日跌4.58%，收報531.5元，拖低恒指142點；其次為港交所（0388），中午跌3.46%，報362.8元。ATMX全線向下。阿里巴巴（9988）收報240.8元，跌2.35%；美團（3690）收報193.3元，跌2.86%；小米（1810）收報15.34元，跌3.76%。

藍籌股方面，三桶油中，中石油（0857）一枝獨秀，半日升1.43%，收報2.84元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）及中石化（0386）分別跌1.39%及0.87%，報8.53元及3.42元。此前，中石油（0857）及中石化（0386）昨晚宣布出售多項天然氣管道及原油管道資產予新成立的國家管網公司。

中美關係再度緊張，貿易股無運行，萬洲（0288）跌0.72%，收報6.93元；申洲國際（2313）跌0.59%，收報92.2元；創科實業（0669）跌3.26%，收報83元。稀土及軍用股卻逆市揚，中國稀土（0769）炒起，漲10.24%，報0.54元；中船防務（0317）漲9.49%，報13.38元。

長城汽車（2333）獲大行唱好，半日升7.88%，收報8.21元。國家主席習近平指，一定要把民族汽車品牌搞上去，汽車股半日個別發展。吉利（0175）收報16.04元，跌0.37%；比亞迪（1211）收報74.55元，跌6.23%；廣汽（2238）收報6.36元，升1.76%；東風（0489）收報5.17元，升0.78%。

其餘個股方面，高銀金融（0530）折讓售啟德4B區4號地，該股今早復牌，一度升近五成。高見1.48元，半日收報1.28元，升29.29%。

中生製藥（1177）以每股10.5元至10.77元，配售3億股，套現最多32.31億元，半日收報10.08元，跌7.35%。

長實集團（1113）向禹州（1628）及成都瑞卓置業合資公司出售成都南城都匯項目，作價約78.47億元。長實收報43.15元，跌0.23%；禹州收報3.38元，跌1.46%。

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