恒指跌461點，收報24801點，成交金額804億元。美股全面下跌，績優股沽壓亦大，市場獲利意欲高漲利淡股市。美國國務卿蓬佩奧又發表講話，措詞較此前副總統彭斯更強硬，中美關係已由競爭關係，走向全面對抗甚至敵視，外資近期持續流走，亦拖累中港股市表現。

走勢上，恒指上周下挫，本周曾反彈但今市再試上周低位，若失守24766點，短線勢頭偏淡。中美關係緊張，軍工股逆市強勢，中船防務（0317）及中航科工（2357）分別升9.5%和5%。

中石油（0857）及中石化（0386）向國家管網公司出售管網、接收站等資產，表現迴異，前者升後者跌。中石油出售資產估值達到2687億元人民幣，當中1495億元以股權方式支付，中石油將佔管網公司29.9%，餘下1192億元則以現金支付，中石化則可取得14%股權及約500億元現金。

中石油表面，所得款項部份會以股息回饋股東，而中石化則未有特別提及。

中石油現時市值約8000億元人民幣，收取現金已達1200億元，還有30%管網公司股權，交易可大幅提升資產估值。只是市場對於能源股缺乏興趣，多寧願趁高沽出。但其實管網公司極具價值，就連巴菲特也斥資97億美元買入Dominion油氣管網資產。若中石油後市回到低位，可趁機收集博管網公司日後上市時炒作。

張兆聰

明報首席評論員