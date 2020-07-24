中國外交部公佈，今早通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。美股期貨向下，道期現跌0.4%，納期跌0.8%。金價報1888美元，升0.03%，日內高位1890.67美元，未有突破上日高位1898.34美元。

中國外交部指，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

相關報道

《環時》胡錫進：將有一間美國在華總領館被要求關閉

經濟數據遜預期 中美領事館風波升級 道指跌353點 科技股挫

中國將關閉美國駐成都領事館 作為報復

路透社：中國考慮關閉美國駐武漢領事館

美國：關閉中國休斯敦總領館 旨在保護美國的智慧財產權和個人信息

中國駐美領館被逐震散港股 恒指昨升幅全部蒸發 騰訊領瀉

其他報道

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR跌0.29點子

滬深兩市半日低走，創業板收挫4%

SPARC入標救破產Brooks Brothers 作價3.05億美元

SpaceX擬集資10億美元 估值推高至440億美元

中國上周大規模採購美國玉米 創單周購買量新高

TikTok推2億美元新基金 將直接向視頻創作者支付報酬

內地擬將民間借貸利率的合法上限降低

長城汽車創近兩年半高位 中金上調其全年盈利預測

高銀金融曾急漲近5成 折讓售啟德4B區4號地

中生製藥CEO減持 套現逾31億

港股低開222點 ATMX低開 高銀金融售啟德地飈3成

內地三大指數全線低開 人行無逆回購操作

高銀金融：啟德4B區4號地 折讓9億售Agile World 期權方式保控制權

經濟數據遜預期 中美領事館風波升級 道指跌353點 科技股挫