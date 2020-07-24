中國外交部通知美國關閉成都領事館 美股期貨下跌
文章日期：2020年7月24日 12:11
中國外交部公佈，今早通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。美股期貨向下，道期現跌0.4%，納期跌0.8%。金價報1888美元，升0.03%，日內高位1890.67美元，未有突破上日高位1898.34美元。
中國外交部指，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。
中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。
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