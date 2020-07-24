短視頻平台TikTok(抖音海外版)的人氣持續增長，許多人憑藉自己的能力成為名人網紅。據外電報道，該公司正試圖通過推出2億美元（約15.6億港元）的創作者基金來留住人才。

TikTok的一位發言人證實，新基金旨在支持在TikTok「尋找機會謀生」的創作者。不過，TikTok沒有證實創作者將獲得的資金數量是否有限制，亦沒有說明支付頻率或創作者能賺多少錢。

據報，申請資助的創作者必須年滿18歲或以上，須持續發布原創視頻，並創作符合TikTok社區指導方針的內容，粉絲數量亦有硬性規定，但TikTok沒有透露需要多少粉絲。美國的創作者可以在8月份申請資金，TikTok正尋求在全球範圍內擴大該基金，但無透露時間表。

另外，全美音樂出版商協會（NMPA）與TikTok簽訂許可協議該協會的成員通過合作關係可以選擇許可框架，使他們可以從納入TikTok上的作品中受益。NMPA指，這份將持續多年的協議會納入TikTok過去對於音樂作品的使用，並建立了前瞻性的合作關係。

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