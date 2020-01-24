美股隔夜下跌，科技股受壓，港股跟隨低開。港股今早低開222點或0.88%，報25040點，成交金額57億元；國指今早低開86點或0.84%，報10239點。

ATMX齊跌，騰訊（0700）領跌大市，跌2.69%，報542元，拖低恒指83點。阿里巴巴（9988）報244.2元，跌0.97%；美團（3690）報192.9元，跌3.07%；小米（1810）報15.46元，跌3.01%。

中石油（0857）及中石化（0386）昨晚宣布出售多項天然氣管道及原油管道資產予新成立的國家管網公司。中石油開市升4.64%，報2.93元。中石化升2.03%，報3.52元；中海油（0883）跌1.04%，報8.56元。

高銀金融（0530）公布，啟德4B區4號地折讓9億元售Agile World，該股今早復牌，開報1.3元，大升31.3%。

中生製藥（1177）以每股10.5元至10.77元，配售3億股，套現最多32.31億元。開市跌5.88%，報10.24元

長實集團（1113）向禹州（1628）及成都瑞卓置業合資公司出售成都南城都匯項目，作價約78.47億元。長實開報43元，跌0.58%；禹州報3.46元，升0.87%。

香港小輪（0050）昨日發盈警，開市報5.82元，跌1.18%。

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