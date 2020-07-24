高銀金融（0530）持有的啟德地皮又有複雜的新進展，今年5月公司表示出售該地皮，但今日公告指已終止，並向另一買家出售持有該地皮的「物業公司」，但同時會簽訂期權協議，只要認沽期權並未行使和失效，物業公司仍為公司之附屬公司。經複雜計算下，以現金25億元出售物業公司，較經調整資產淨值折讓約8.9億元。公司預期，出售項將不會產生收益或虧損。今早復牌。

公司指，出售獲得25億元資金，改善其財務靈活能力以償還其他借款。期權契據為集團提供機制，使集團能以預先協定價（相當於以現金付款、買方予物業公司的貸款及期權成本的總和）在特定期間內購回該物業。整體而言，考慮到該協議、期權契據，項目管理協議讓集團在整個期權期間維持對該物業發展的控制權。

公告指，已終止5月時提出向Top Family Group Limited出售啟德第4B區4號住宅地的協議，並已向Agile World出售持有該地皮的「物業公司」迅富國際，買家已支付25億元現金，並將提供不多11.42元貸款，以用一筆不少於24.26億元的新融資重續其現有銀行貸款。

高銀指，終止向Top Family Group Limited出售，是由於先決條件未獲達成或豁免，雙方同意終止協議。

通告指，訂價參考(i)物業公司於6月底的淨負債為2000萬元(以賬面值92.87億元及本金35.6億元的銀行貸款得出)；(ii)完成貸款重組後，資本化物業公司結欠集團的股東貸款約56.97億元；(iii)及估值師估值為70億元，相比在該物業賬面值出現差額約22.87億元。三項目總和約33.9億元(下稱「經調整資產淨值」)以及現金付款，較經調整資產淨值折讓約8.9億元。

今年5月，高銀公布以70.4億元出售啟德第4B區4號住宅地，估值較兩年前投得地皮下跌逾兩成，並預期因交易虧損25.71億元，交易完成後，等同全面撤出啟德發展區。高銀僅指買方為離岸註冊公司Top Family Group Limited，未有披露最終買家身分。

其他報道

中生製藥CEO減持 套現逾31億

港股低開222點 ATMX低開 高銀金融售啟德地飈3成

內地三大指數全線低開 人行無逆回購操作

經濟數據遜預期 中美領事館風波升級 道指跌353點 科技股挫