在A股下跌中，港股仍成功反彈，但遠未能收復周三的失地。股王騰訊（0700）升3.3％，貢獻恒指100點升幅，與歷史高位相差不足2%，依然是ATM三隻股份中最強勢。阿里巴巴（9988）相對令人失望，螞蟻集團上市消息僅令股價彈升一天；美團（3690）則在190元至200元水平上落，等待突破。金價愈升愈有，帶動白銀起動，開始連鈀金、鉑金都發力。這種雞犬皆升的格局，筆者還是覺得短線要小心些。但美元下跌周期確實開始，非美貨幣包括人民幣轉強，應有利內房股回升。

恒指有反覆無升幅 失代表性

港股本周走勢日升日跌，若規律不變則今市將下跌，執筆時夜期也是回落。但愈來多不同行業的股份上市後，恒指早已失去了代表性。恒指本周至今升不足1%，有反覆無升幅，但佔比10%的騰訊可是升了近7%，微創（0853）及威高（1066）升13.2%和14.7%，就算是舊經濟的華潤啤酒（0291）和蒙牛（2319），也分別升4.35%和2%。恒指始終有太多舊經濟股，如本地地產股、銀行股、中資電訊股等，就算恒指7月至今升了3.4%，但很多本地股份卻是跌逾5%。

對於很多退休人士或老股民，高股息的舊經濟股是其最愛，但如果仍舊抱着領展（0823）、煤氣（0003）、中銀香港（2388）等，今年的跌幅會將過去多年的股息回報全部蒸發掉。世界變得太快，香港也不是原來的香港，大家只能求變，否則沒有出路。

美元或步下跌周期 利好內房

對於港人來說，另一個正在發生的影響是美元很可能進入下跌周期。對上一次大型跌浪是小布殊年代，911恐襲後軍事開支大增、財赤急升，中國加入世貿組織又令美國貿赤飈升。在雙赤推動下，歐元兌美元7年之間由0.8水平一度逼近1.6關口，持有與美元掛鈎的港元，港人外遊時都相當「肉赤」。幸好弱美元年代，港股和港樓也非常受惠，足以彌補港元貶值有餘。

美國財赤已失控式上升，全靠聯儲局放水支撐，而過去兩年大打貿易戰，貿赤一度有所收窄，但今年成為疫情重災區需要增加進口，貿赤水平又回升至多年高位。美國當前的設局已類近小布殊年代，未來多年有必要推低美元來進行全球再平衡。當美元下跌成為趨勢，非美元的固定資產，尤其是負債以美元結算的就會受惠。

合景泰富股價轉強 可考慮入市

內房股與10年前面對的因素有不同，但兩個時代都是炒作人民幣升值的工具，又或者當人民幣升值會對股價起正面作用。潮流興分拆物管業務上市，當中合景泰富（1813）預計會以實物分派的形式進行，而近期連日呈陽燭穩步上揚，股價開始轉強，會是可考慮的入市對象。

[張兆聰 數據尋寶]