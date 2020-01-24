美國確診數字超過400萬，加上上周首次申領失業救濟人數增加10.9萬人至141.6萬人，高過預期的130.0萬人，引發市場對經濟復蘇的憂慮，道指低開49點後，一直向下，低位跌最多445點或1.65%。科技股和非必需消費股領跌

除此之外，中美角力升級，環時胡錫進於Twitter稱，據知中國將於周五宣布對美國的反制措施，關閉一家美國駐華領事館，形容是中國被迫採取對等措施，否則會引起嚴重後果。

美國國務院發言人Morgan Ortagus表示，休斯敦是中共在美國竊取研究信息的中心，她提到一個價值10億美元的竊取研究信息的案例，並稱無法繼續讓那個總領館保持開放；有一些諸如中國人所說的千人計畫這樣的事情。該計劃專門招募中國公民到美國，從諸如MD Anderson這樣的研究機構，從休斯敦地區的能源技術公司竊取信息。美國司法部亦稱，已逮捕三名中國研究人員，涉嫌隱瞞與中國軍方關係。而聯邦調查局正尋求逮捕躲藏在中國駐三藩市領事館內的另一名研究員。

道瓊斯工業平均指數收市跌353.51點，或跌1.31%。標準普爾500指數收市跌40.36點，或跌1.23%。納斯達克綜合指數收市跌244.71點，或跌2.29%。

蘋果跌4.55%，報371.38美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而思科升1.09%，報47.41元，是道指升幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報371.38元，跌4.55%，谷歌母公司Alphabet收市報1516.75元，跌3.07%，亞馬遜收市報2986.55元，跌3.66%，Facebook收市報232.6元，跌3.03%。

德國DAX指數收市跌0.01%，報13103.39點；法國CAC 40指數收市跌0.07%，報5033.76點；英國富時100指數收市升0.07%，報6211.44點。