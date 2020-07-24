長實（1113）公布，已與禹州集團（1628）及成都瑞卓組成的合營公司達成協議，出售位於成都的「南城都匯商住項目」。出售總代價為10.12億美元（約78.47億港元），其中包括由長實提供的3.43億美元貸款（約為26.58億港元），以現時倫敦銀行同業拆息加年息5.5厘，折合約5.76厘計算，長實於貸款中可再收息約3.06億元。

長實發言人表示，長實資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅均對香港及內地充滿信心，長實今年5月下旬以港幣49.5億元投得安達臣道地皮，將建成超過2800個單位。發言人特別提到，李嘉誠及李澤鉅透過李嘉誠基金會旗下公司，多次增持長江實業股份；最近12個月內已累計斥資近港幣32.8億元。

南城都匯商住項目發展商為和記黃埔地產（成都），由長實透過子公司擁有。項目包括第1至8期的住宅及商業單位以及停車場。根據公告，持有該項目的公司2018年全年錄得稅後溢利4.24億港元，2019年全年錄得稅後溢利5400萬港元。

購買項目的合營公司，由禹州集團（1628）及成都瑞卓置業分別控制50%股權。本次部分代價部分為透過向長實借款。長實將向該公司提供3.43億美元（價值24億元人民幣，約為26.58億港元）的美元貸款，以倫敦銀行同業拆息加年息5.5厘計息，合營公司須每三個月付息，於兩年內償還。

公告顯示，長實董事會經考慮融資安排，預期將就出售事項錄得約港幣38.11億元的未經審核收益。董事認為，出售事項可使公司變現其在此發展項目的投資，而融資安排將會促使落實交易完成。

長實回覆本報表示，成都南城都匯項目設有23253個單位，其中包括住宅及商舖，此前已售出16503個單位，最近大手出售的部分涉及剩餘6750個單位及部分車位。長江實業將在項目公司中保留一名董事，其將協助項目運營，住宅單位亦將精裝修升級後推出市場。