中石油（0857）及中石化（0386）晚上宣布出售多項天然氣管道及原油管道資產，予新成立的國家管網公司，部分以換股形式進行，從而入股管網公司，以完成國家對於管道資產的整合與改革。交易金額合共涉及近4000億元（人民幣，下同）。

中石油注入的資產主要包括於山東、吉林、貴州、江西及廣東等地的天然氣管道公司的股權。涉及資產的淨資產值為2228.8億元，交易作價為2687億元人民幣，相等於市帳率1.2倍。

至於中石化的一方，交易的資產包括中石化天然氣管道與原油管道相關公司股權、中石化天然氣公司將所屬天然氣管道相關公司股權、銷售公司將所屬成品油管道資產與本周二已公布、中石化冠德（0934）下屬榆林-濟南天然氣管道資產。涉及資產的淨資產值為860.61億元，交易作價為1226.55億元，相等於市賬率約1.4倍。

有美資行分析員表示，市場原預期交易的作價約為1.2倍市賬率，因此中石油的交易與預期符合，而中石化的交易作價則較預期高。

事實上，周二公布的中石化冠德交易，作價已達1.45倍市賬率，由於超出市場預期，一度令油氣股股價急升。今日中石油股價微升0.7%至2.8元，中石化日前急升後回吐0.6%至3.45元，中石化冠德今日再升6.4%，備受關注的昆侖能源（0135）升1.6%。

昆侖能源持有的陝京線價值亦甚高，但中石油的公告指，本次交易中目標資產不包括昆侖能源所屬管道資產，截至今日，昆侖能源正在與國家管網就管道資產交易事項進行協商。

中石油同時披露國家管網公司的股權分布，中石油將持股29.9%，是最大單一股東，國資委的中國誠通控股集團與中國國新控股分別持股12.87%，全國社保基金持股10%，中石化及中石化天然氣公司分別持股9.42%及4.58%，中海油（0883）母公司持股2.9%，其餘股東包括中投及絲路基金等。

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