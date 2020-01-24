美國部分州近期的新冠病毒確診人數回升，促使部分地區重新收緊防疫措施，部分餐廳、酒吧等需再次關閉，令上周的美國首次申領失業救濟人數在近4個月來首次回升。截至7月18日當周，首次申領失業救濟人數，經季節調整後達到141.6萬人，按周增加超過10萬人，總人數高於分析師預期的130萬人，反映美國勞動力市場的職位增長正在放緩。

美國首次申領失業救濟人數，雖已由3月底強制抗疫封鎖措施實施後的690萬高峰大幅回落，但最新數字仍遠高於今年以前的最高水平。相關紀錄在1982年所創，當時最高的首次申領失業救濟人數為69.5萬人。部分分析預期，美國經濟重啟之路顛簸不平，預期失業救濟申領人數仍將居高不下，部分被解僱的工人可能已是第二次失業。

--

「亂局漩渦，如何拆解」視像研討會Webinar

投資市場表面風光、但暗藏危機，王冠一教授分享如何拆解這撲朔迷離的局勢及市場走勢

日期：2020年7月24日(五)

時間：下午7:00至8:00 (HKT)

講者：王冠一教授

方式：以視像會議軟件Zoom進行

報名網址：https://link.mingpao.com/64282.htm

其他報道

Twitter連續兩季用戶增長破紀錄 惟廣告業務縮

濟豐縮新廠規模省5500萬元 以還債減融資成本

稻香發盈警料上半年盈轉虧

【專欄】Work From Home也要Work

金管局：金融機構對港金融制度有信心

香港小輪發盈警 中期純利、收入按年大減

香港寬頻、鴻福堂、余仁生三方達資源互換合作

海港企業上半年盈轉虧 不派中期息 派特息7仙

長汽中期純利減少24% 因受疫情影響

傳人瑞昨大手上板與機構投資者買賣有關

港股午後回勇收升205點 瑞聲飈12%冠藍籌

稻香周日起全線停業 暫定8月5日恢復營運

瑞銀上調今年中國經濟增長預測至2.5%

YAS網上保險平台下月推出 客戶可投選保險產品