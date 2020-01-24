美上周首領失業救濟141.6萬人 多過預期
文章日期：2020年7月23日 21:24
美國部分州近期的新冠病毒確診人數回升，促使部分地區重新收緊防疫措施，部分餐廳、酒吧等需再次關閉，令上周的美國首次申領失業救濟人數在近4個月來首次回升。截至7月18日當周，首次申領失業救濟人數，經季節調整後達到141.6萬人，按周增加超過10萬人，總人數高於分析師預期的130萬人，反映美國勞動力市場的職位增長正在放緩。
美國首次申領失業救濟人數，雖已由3月底強制抗疫封鎖措施實施後的690萬高峰大幅回落，但最新數字仍遠高於今年以前的最高水平。相關紀錄在1982年所創，當時最高的首次申領失業救濟人數為69.5萬人。部分分析預期，美國經濟重啟之路顛簸不平，預期失業救濟申領人數仍將居高不下，部分被解僱的工人可能已是第二次失業。
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