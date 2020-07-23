Twitter連續兩季用戶增長破紀錄 惟廣告業務縮
文章日期：2020年7月23日 20:28
全球疫情蔓延之際，社交媒體Twitter吸引到更多用戶使用其瀏覽疫情資訊及娛樂，助其連續兩季錄得破紀錄的用戶增長。截至6月底第二季，Twitter每日活躍用戶按年增長34%至1.86億，是2016年有公布相關數據以來最大的增幅。該公司首季的每日活躍用戶也按年增長24%，當時也刷新了用戶按年增長的紀錄。不過由於企業在疫情下削減支出，Twitter次季的廣告業務收縮。該公司次季銷售額按年跌19%至6.834億美元，遜於分析師平均預期的7.046億美元。
撇除稅務因素，該公司次季虧損12.8億美元。去年同期賺11.2億美元。。Twitter表示，正研究其他業務彌補廣告收入，包括引入訂閱產品。該公司的廣告收入佔總銷售額82%以上。
---
「亂局漩渦，如何拆解」視像研討會Webinar
投資市場表面風光、但暗藏危機，王冠一教授分享如何拆解這撲朔迷離的局勢及市場走勢
日期：2020年7月24日(五)
時間：下午7:00至8:00 (HKT)
講者：王冠一教授
方式：以視像會議軟件Zoom進行
報名網址：https://link.mingpao.com/64282.htm
其他報道