全球疫情蔓延之際，社交媒體Twitter吸引到更多用戶使用其瀏覽疫情資訊及娛樂，助其連續兩季錄得破紀錄的用戶增長。截至6月底第二季，Twitter每日活躍用戶按年增長34%至1.86億，是2016年有公布相關數據以來最大的增幅。該公司首季的每日活躍用戶也按年增長24%，當時也刷新了用戶按年增長的紀錄。不過由於企業在疫情下削減支出，Twitter次季的廣告業務收縮。該公司次季銷售額按年跌19%至6.834億美元，遜於分析師平均預期的7.046億美元。

撇除稅務因素，該公司次季虧損12.8億美元。去年同期賺11.2億美元。。Twitter表示，正研究其他業務彌補廣告收入，包括引入訂閱產品。該公司的廣告收入佔總銷售額82%以上。

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投資市場表面風光、但暗藏危機，王冠一教授分享如何拆解這撲朔迷離的局勢及市場走勢

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