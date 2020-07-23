濟豐包裝（1820）公布，更改招股集資用途，截至6月底已動用1.076億元，尚有未動用的1.549億元主要用於擴大工廠版圖，即建立新的山東工廠及佛山工廠。而由於新工廠規模較原計劃有所減小，預計將節省總計約5500萬元，決定將重新分配用於償還銀行貸款，以減少融資成本，預計在償還銀行貸款後，融資成本將降低。

集團在2018年擬將所得款項淨額用在擴大工廠版圖、升級生產設備及購置新機器及設備，以及一般營運資金，合共2.625億元。於2020年6月30日，公司已動用約107.6百萬港元，佔約所得款項淨額的40.97%，尚有未動用的1.549億元，主要用於擴大工廠版圖。

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「亂局漩渦，如何拆解」視像研討會Webinar

投資市場表面風光、但暗藏危機，王冠一教授分享如何拆解這撲朔迷離的局勢及市場走勢

日期：2020年7月24日(五)

時間：下午7:00至8:00 (HKT)

講者：王冠一教授

方式：以視像會議軟件Zoom進行

報名網址：https://link.mingpao.com/64282.htm

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