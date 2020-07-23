濟豐縮新廠規模省5500萬元 以還債減融資成本
文章日期：2020年7月23日 19:02
濟豐包裝（1820）公布，更改招股集資用途，截至6月底已動用1.076億元，尚有未動用的1.549億元主要用於擴大工廠版圖，即建立新的山東工廠及佛山工廠。而由於新工廠規模較原計劃有所減小，預計將節省總計約5500萬元，決定將重新分配用於償還銀行貸款，以減少融資成本，預計在償還銀行貸款後，融資成本將降低。
集團在2018年擬將所得款項淨額用在擴大工廠版圖、升級生產設備及購置新機器及設備，以及一般營運資金，合共2.625億元。於2020年6月30日，公司已動用約107.6百萬港元，佔約所得款項淨額的40.97%，尚有未動用的1.549億元，主要用於擴大工廠版圖。
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