疫情反彈，Work From Home再度成為常態。政府一如既往凡事慢半拍，早在當局公布前，不少企業上周已搶先一步安排員工留家工作，又或分Team A Team B輪換上班。對比3月時的措手不及，汲取了經驗的管理層早已制定了WFH的流程，再次啟動應急機制，倒沒有出現上次的手忙腳亂；不過站在人力資源角度，如何確保WFH員工的工作效率，依然是一個難以解決的問題。

WFH變成Work From Hill，幾個月前已由某銀行的幾位新鮮人示範；然而從任職於幾間銀行的朋友聽聞，經過3、4月的示範，不少銀行高層對WFH依然趨之若鶩，更有感這是縮減成本的好方法。聽說，有銀行已決定待今年租約期滿後，明年將大刀闊斧縮減寫字樓租用面積，同事們輪流上班，再在回公司辦公的日子Share辦公桌。計起「縮數」，高層們比任何人更精打細算，租用面積及辦公桌減少，意味需要支援的桌面電腦也可減少，IT Support人手或許亦可縮減；更少人回公司上班，甚至連茶水部的咖啡茶、洗水間的洗手液廁紙損耗也可減少，隨時連茶水阿姐、清潔女工也可請少個。

不過在高層的如意算盤打響前，首先要問一個問題，Work From Home和Work At Office，日常營運和盈利能力是否真的沒有改變？疫情肆虐下，大部分企業今年生意難有出色表現，明顯地不是一個適合用作比較WFH優劣的時候。說實在，外國不少大型企業早在幾年前，已分階段落實讓員工WFH，甚至有研究說WFH能讓員工更能達至Work Life Balance，然而在「捽數」成風的香港，Work Life Balance本身已是奢想，這亦是香港始終未能「跟風」的原因。疫情讓本來10年後才能有望在香港普及的工作模式，被逼提前降臨，不過管理層若想將WFH恒常化，實際操作上要解決的問題依然不少。

中小企其實是最易達成WFH的一群，公司未必有嚴密的系統，一部裝有Windows和Office的電腦，只要能接通公司電郵，就可隨時隨地開工。大企業雖然資源較多，但架構大員工多機密也多，一般都會使用自行研發、或買回來改裝的專屬系統，倒不是家中任何一部電腦就可連接得上。筆者工作的投行等一類金融機構，就更難WFH，試問一般的家用電腦，哪能隨便就能接駁到保安嚴密的交易系統？交易員在買賣途中，家中Wifi突然斷線，損失如何計算？Trading Floor同事慣於同時觀察4、5個熒光幕的報價、資訊等作即時反應，哪位同事的家中會預留多個熒光幕接駁電腦？也因此，這類需要高階硬件配合的工種，先天已很難WFH，能夠分Team A Team B分開在不同地方工作，以免「一人瀨嘢、全Team遭殃」，已算是很不錯的安排了。

硬件是付錢就可解決的問題，但軟件卻需要員工配合。自律是WFH的基本要素，對於一些多勞多得的工種，例如地產經紀、保險經紀，本身已大部分時間在外見客，剩餘的文件文書處理，究竟是在公司抑或留家完成，對營運沒有大分別，由於回報與付出掛鈎，也不怕員工不自律。又例如上文所述的銀行業，賺錢全靠「放數」，RM在外見客收集文件，再回家撰寫Proposal提交申請到風險管理部門等候審批，過程也確實沒有一定要在辦公室才能處理的工序。銀行前綫員工的花紅與完成交易量有隱性關連，即使是WFH也不會不去跑數。另外，Project-type 或Task-base的職務也適合WFH，不理過程，總之在指定時間內完成指定工作就行，WFH更有利分配時間。

不過，對於一些每月穩定出糧、回報與付出關係不夠明顯的工種，又或貢獻難以用盈利能力來衡量的工種，例如Marketing、IT Support、Accounting等，缺少了上司氣場的籠罩，也沒有了辦公室需要工作的氛圍，缺乏動力令「性本懶」的人性逐步顯現，工作效率亦難免大受影響，這亦是不少老闆抗拒將WFH恒常化的主因。

筆者親身經歷，某天早上開市前察覺交易系統有小Bug，慌忙找Programming同事處理，驚覺往日早上8時半已有人Standby的他們，竟然全數WFH，卻無論是電話、What’s App等也乏人回應。上司當機立斷，立即致電予該組的Team Head，但竟然連主管的電話也接駁到留言信箱。到開市已個半小時的早上10時半，Programming同事才施施然應機，說睡過了頭不好意思，更「吹漲」地指小Bug不急於即時處理。至於Team Head呢？外國人老頂一句「早晨當然落樓跑步」，再配上一句「平時我也是10時才回公司」的理所當然式回應，秒速令涉事同事「O咀」，也只能慨嘆一句「有這樣的上司，才有這樣的下屬」。

WFH的另一難題，是找人開會永遠找不齊人。儘管科技發達，通訊軟件發展一日千里，然而安排視象會議，總會有同事舉手說家中網速不佳、可能斷線，光纖寬頻年代已不知進入了多少年，用這藉口抗拒開會未免說謊得太明顯吧。到下一步商討開會時間，有兩個孩子的女同事卻說自己每天10時至1時、3時至6時也無暇會議，因為早上要陪同孩子用Zoom上堂、中午要煮飯、下午要陪孩子練琴等，一天只有小部分時間有空。有同事不禁問一句：「究竟公司出糧俾你工作、定係俾你湊仔？」女同事表面不動聲色，但幾日後提出質疑的同事卻收到HR通知，說有人Whistleblowing指控其言論涉嫌歧視職業女性、涉及職場霸凌。懂得玩弄制度，明明做錯事也去指鹿為馬，這和特首林鄭有甚麼分別？

王維基的HKTVMall早前要求WFH的員工，要在電話響三聲內接聽，更禁止員工外出等，措施無疑是過嚴；但要求WFH同事在辦公時間內，能夠在致電或傳送訊息後的15分鐘內回覆，卻顯然是合理期望，別忘了WFH也是要Work，而非Work Away From Holiday。大膽預測，WFH恒常化後，就算撇除疫情、經濟等因素，企業肯定會再裁員，WFH讓老闆知道誰人才是幹實事的主力、誰人缺少了也不會對營運構成影響。冗員們貪圖留家工作「扮工」的一時之快，最後或許只會落得真的賦閒在家的下場。

羅仕揚

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