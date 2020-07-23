上周財政司司長陳茂波向各大金融監管機構發信，要求它們協助向業界說明《港區國安法》。金管局總裁余偉文今日在金管局《匯思》上撰文，表示過去數星期局方聽取了銀行業和其他金融機構就《港區國安法》的一些意見和關注點，並向政府反映。據其了解，業界普遍歡迎司長清楚表達政府的立場和看法，有助消除疑慮。

近日外電傳出，銀行就《港區國安法》實施向客戶作出額外審查。余偉文表示，評估營運風險是金融業的重要基因和本能。近年來國際政治社會形勢日趨複雜，守法合規地營運成了金融機構的主要關注點，且這類評估必然會假設最極端的情況，並聚焦是否有不清晰之處。因此，每當有重要的新法例推出，金融業界往往需時全面和深入地評估新法例對日常營運會否有影響，並在初期會有較多疑問和關注，而《港區國安法》也不例外。

余偉文指，在接觸的各類金融機構，不管是銀行、資產管理公司、還是財富管理公司，都對未來的機遇掌握甚為清晰，建基於對香港金融制度有信心，對香港金融前景有希望。

余偉文表示，今日局方就《港區國安法》去信銀行、儲值支付工具和指定的零售支付系統。從監管者角度說明，法例沒有改變一貫符合國際準則的監管政策和指引，也不影響監管方式。例如國際金融機構在香港分支，合法地與總部分享香港市場資訊或商業資料、發表對香港經濟或市場前景持悲觀看法的研究報告，和在現貨或衍生工具市場進行相關監管規則容許的任何金融資產或貨幣的買賣、對沖或沽空活動，均不受影響。

余偉文又指，過去一年多，香港承受中美摩擦、社會不寧、新冠疫情三重衝擊和嚴峻的考驗，但金融體系仍能保持穩健，市場也保持暢順運作，足見制度的成熟和市場的信心，而部份人曾經擔心的資金外流情況並沒有出現。

記者：歐陽偉昉

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