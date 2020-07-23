余仁生（香港）、鴻福堂（1446）及香港寬頻（1310）宣布三方將展開策略合作，於逆境中發揮互助互補的協同效益，進一步加強三方的業務發展，並攜手為三方客戶及員工帶來多元化優惠。是次合作，將善用三方的分店網絡，增加銷售渠道，三方名自的會員或客戶、員工優惠，將陸續推廣至彼此的會員或客戶，以及員工。各項優惠將於7月底起陸續推出。余仁生將以產品禮券支付部份電訊科技服務費，據此向香港寬頻的客戶帶來產品優惠。

繼較早前鴻福堂與香港寬頻展開五年資源互換及策略性合作，余仁生亦與香港寬頻以此模式展開長期策略合作，香港寬頻企業方案將成為余仁生在港的主要電訊服務供應商，為余仁生旗下在港超過40間店舖提供高速光纖寬頻服務等電訊服務及科技方案；余仁生將以產品禮券支付部分電訊科技服務費用，為香港寬頻的客戶群帶來百年品牌的保健產品優惠。

同時，余仁生會結合在高端中醫藥及保健品的專長，和鴻福堂於草本飲食的經驗，研究推出品牌聯乘產品，為消費者帶來更多健康可靠的選擇。兩家公司亦即將於雙方的指定分店設置產品專櫃。

余仁生（香港）董事總經理潘正棋表示，夥拍鴻福堂和香港寬頻，除了能拉闊中藥保健品的銷售網絡，給更多顧客提供便利、全面的養生保健方案，更重要的是，還能借力推廣中藥保健成為新的生活態度，以惠及更多港人。鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富表示，跨品牌的合作及資源共享在這個困難時期 更顯重要，且拓展步伐必須更快。香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光則稱，香港寬頻企業方案繼早前成為鴻福堂於香港的主要電訊及科技方案供應商，今次與余仁生合作，再一次展現其「資源互換」計劃的靈活彈性。

記者：陳偉燊

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