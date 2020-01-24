港股午後回勇收升205點 瑞聲飈12%冠藍籌
文章日期：2020年7月23日 16:14
港股午後回勇，曾復升逾百點，惟未能突破上午高位，埋單升205點或0.82%，報25263點，成交金額1405億元；國指升81點或0.8%，報10325點。
騰訊（0700）全日領漲大市，收升3.34%，收報557元，貢獻恒指百點；其次是友邦（1299），收升1.25%，收報72.85元。阿里巴巴（9988）逆市跌0.56%，收報246.6元；美團（3690）收報199元，升3.54%；小米（1810）收報15.94元，升1.92%。恒生科技指數下周推出，港交所（0388）續揚，升4.04%，收報375.8元
瑞聲（2018）獲大行唱好，跑贏一眾藍籌，全日升12.92%，收報59.85元。本港疫情未受控，收租股捱沽，九龍倉置業（1997）跌3.41%，收報29.7元，是跌幅最大的藍籌；太古（0019）收報38.8元，跌1.4%；希慎（0014）收報21.15元，跌1.4%。
新冠肺炎疫情嚴峻，網購股受惠，經營HKTVmall的香港電視（1137）強勢，曾高見7.36元，創52周新高，收報7.32元，升7.65%。另經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.77元，升2.67%。
濠賭股午後回升，次季業績見紅的金沙中國（1928），收市升0.16%，收報30.5元；銀娛（0027）升0.39%，收報51.8元。
金價走高，金礦股受捧，其中中國黃金國際（2099）收報7.6元，升5.7%；靈寶黃金（3330）收報1.49元，升9.56%；紫金礦業（2899）收報4.83元，升0.21%；招金礦業（1818）收報10.14元，升0.8%；SPDR金ETF（2840）收報1367元，升0.96%。
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