近年本港大力發展金融科技，新保險平台YAS預定於8月14日推出。平台計劃可讓客戶按需要碎片化購買保險產品，例如按每公里計算馬拉松比賽保險保費，或就單次車程購買綜合保費。近年保險公司亦有推出可單次購買，保費較低的產品，YAS聯合創辦人李威霖，認為將舊有保險產品拆件，以低價吸引投保並非碎片化，而是要將保險的需求碎片化。

聯合創辦人安宇昭指，平台理念並非出售一份保險產品，而是客戶按自己的需要購買。例如客戶可就單一車程購買保障，包括除了意外保障，亦可包括失物遺失等保障。另外，客戶購買剛好滿足需求的保障，例如該行以GPS技術提行山保障，當偵測到客戶在本港216條行山徑，保障才會生效，客戶可選擇保障不包括特別危險的行山徑，以降低保費，不會浪費保障。

平台亦可讓客戶投票選擇希望推出的保險，李威霖指他們會以預計需求人數的一個百分比成為目標，有足夠票數支持便會將數據轉交保險公司，該行亦有大數據平台和精算師協助保險公司研發產品。安宇昭指，目前保險公司只能靠以住數據推測市場需求推出產品，方案可讓保險公司更即時了解市場需求，客戶亦有機會表達希望得的保障。

至於否擔心產品碎片化令風險池太小或提高索賠率，李威霖指保費可隨時調整，保險公司見及產品不受歡迎，可在價格或產品改善，甚至淘汰產品。安宇昭認為，產品碎片化，可吸引平時不會購買保險的人投保，反而增加風險池，「產品功能越小，需求反而越大」。

平台會在8月推出，目前已準備推出寵物保險、乘車、新冠肺炎保障，下一步會推出運動創傷、家居等保障。該行作為保險中介，會與現有保險公司合作，現時伙伴包括富衛、忠意等，李威霖表示，預計未來可提供1萬種微保障。

記者：歐陽偉昉

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