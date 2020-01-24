國際速遞服務公司DHL公布，本港第三季整體空運指數按季微升1.4點至25.1點。空運用家預料，在歐洲及網上零售業務出口的帶動下，今季的交易量將與第二季相若，惟近7成人預計下季出口需求會因新冠肺炎疫情有所下跌。

根據DHL的調查，今季出口和入口指數均錄得升幅，帶動銷售量指數稍為上升；季度的產品種類和緊急訂單需求下跌；各貿易航線的指數則與上季度相約。而在各項空運商品當中，以食物及飲料升幅最多，按季升8點至35點；衣飾的跌幅最大，按季跌6點至21點，並跌至歷史新低。

雖然新冠肺炎在全球大流行，中美關係緊張，但35%空運用家對網上市場較為樂觀；有64%的空運用家因中美關係緊張而對下季的展望較為負面；有60%用家因新冠肺炎而在第二季營運虧損，亦有69%用家預計下季出口需求會因此有所下降。

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