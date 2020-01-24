國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家、印度央行前總裁Rajan在「星展銀行2020洞悉亞洲高峰會」上表示，預計全球經濟最快將於明年第二季及第三季恢復，但料無法回復至疫情前的增長水平，且前提是疫情需順利緩和或解決，另外疫情衝擊企業盈利，不少公司現已債務高企，不排除未來或將出現企業倒閉危機，因此認為政府需要大力支持企業，以避免將影響擴大至金融行業。

提及環球低利率政策與無限量化寬鬆措施，他認為，低息環境不利於投資，甚至或將造成反效果，因若利息邁向負利率時，銀行將更加難以進行貸款業務，當銀行不願再與央行合作或者通脹上升時，經濟更難以增長復蘇，又指量化寬鬆僅是拖延現有的經濟問題，而非真正的解決方案。

新加坡金管局（MAS）副總理尚達曼亦表示，全球低息環境及無限量化寬鬆政策，推動市場由低風險轉移至高風險投資，變相減弱民眾的退休準備，未必有助推動經濟成長，而目前全球疫情未完全緩和，對國家的經濟結構造成很大傷害，但他認為各國政府當前最主要的工作是確保企業可以繼續生存，以減輕失業率上升的壓力。

他解釋，由於人才資本是需要靠長時間累積，因此失業問題一旦長期惡化將影響整體經濟增長，且未必能夠快速恢復，因此政府會主力透過支援企業以維持社會的勞動力及就業水平，同時政府與企業亦需共同參與，盡量增加更多就業崗位。

記者：溫藹紅

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