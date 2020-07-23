全球在過去半年多深陷疫情陰霾，星展銀行行政總裁Piyush Gupta今於該行主辦的2020洞悉亞洲高峰會上表示，環球經濟已經明顯地在改善，但距離完全恢復正常尚需一段時間，同時地緣政治風險尤其是中美關係，更將是未來一大挑戰，前景仍有甚大不確定性，認為大部分國家或企業均難以放棄該兩大市場，料需在兩者中取得平衡，不過疫情進一步推動數碼變革，更有利於企業以跨境招攬新客戶及人才。

萬事達卡（Mastercard）行政總裁Ajay Banga表示，疫情大流行前，全球85％的零售支付仍然以使用現金或支票為主，但受惠於疫情下各種封鎖措施，其公司的支付業務反而錄得大幅增長，同時加速消費者及企業對企業（B2B）的數碼化進程，相信未來數據將帶來更多新業務與機會。他又指，公司已獲中國監管機構批准在內地經營業務，這將是其日後的發展機會之一。

Chubb行政總裁Evan Greenberg表示，是次疫情估計對保險行業造成1000億至1500億美元的損失，影響資產負債表，造成巨大的信貸損失，雖然公司個人保險方面目前處於較低水平，但其商業保險業務仍持續增長，料全年整體仍會有增長，又認為疫情加速全球數碼化尤其是遙距辦公方式。

新加坡國際港務集團（PSA）總裁陳聰敏表示，公司的中國業務佔約25％，因此疫情初期來襲時其供應鏈面臨首波衝擊。他解釋，當工廠、原料、運輸甚至是消費受影響，都會對供應鏈的流動性造成打擊，但隨着5月及6月全球供應鏈陸續開放，公司已著力研究客戶需求，並提高整體生產力。

記者：溫藹紅

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