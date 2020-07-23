中美領事館成兩國新角力場，南華早報引述消息指，中國當局將會關閉美國駐成都的領事館，以作為美國關閉中國駐休斯敦領事館的報復。美股期貨暫時平穩，道期微升0.02%。

目前美國有5個駐內地領事館，分別位於廣州、上海、瀋陽、成都及武漢，兩個中國境外領事館分別位於香港及澳門。

雖然較早前市場傳會關閉武漢領事館，但其後環時胡鍚進指，關閉武漢領事館未算強硬，中國將會用另外的方法。

美國駐成都領事館於1985年設立，具有重要的戰略意義，因其覆蓋中國的西南地區，包括四川，雲南，貴州，西藏自治區和重慶。

而該領事館最為人所知，是原重慶市副市長王立軍，於2012年2月進入該領事館，隨後爆出震動中國的薄谷開來殺人案，原重慶市委書記薄熙來亦因此仕途夢斷淪為階下囚。

較早前美國共和黨參議員Marco Rubio於Twitter上表示，中國駐休斯敦總領館是個大型間諜中心，早該強迫它關閉。

美國國務卿蓬佩奧在談及關閉中國駐休斯敦總領館時指，對中國共產黨將如何表現設定了明確的預期，當他們不這樣做時，美國將採取保護美國人民的行動。

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