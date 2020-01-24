近日本港新冠疫情愈趨嚴峻，被視為疫情受惠股、經營HKTVmall的香港電視（1137）股價走高外，HKTVmall亦受到用家追捧，在今日(星期四)的VIP折扣日，該平台手機及網頁版分別顯示出「現時有超過30000客戶於HKTVmall購物，已達到系列上限。請稍後再回來。」、「已超出瀏覽人數上限，請稍後再試。」並指示客戶如需到門市取貨，需出示相關編號。

難於登入平台的情況自政府重新收緊限聚令，以及更多市民居家工作開始。而按港視以往公告的數據，HKTVmall在疫情高峰的1、2、3、4月平均每日訂單數量為分別為22400、32600、31800、31600宗，至疫情稍緩的5月及6月回落至平均每日訂單數量為及30400及29800宗，似乎在疫情嚴重下或有機會再度回升。

雖然近日港視表示，由於近日訂單量大增，於上周五起，調高普通會員及VIP會員免運費訂單金額至800元。但亦積極推出優惠，包括與花旗合作推信用卡，令VIP折扣由原來用一般信用卡購滿500元可獲95折，變成普通會員的花旗HKTVmall 信用卡持卡人購滿任何金額，可獲95折加5%回贈，VIP 的花旗HKTVmall 信用卡持卡人購滿任何金額，最多可獲9折及5%回贈，變相最高達85折。

而港視在月初發盈喜，估計截至今年5月底止上半年度將錄得不少於9000萬元純利，對比2019年同期則錄得1.55億元淨虧損，不但是公司2015年轉戰電商業務後首次盈利，更是自2012年出售寬頻業務後，近7年來首次轉虧為盈。

港視6月份的每月訂單總商品交易額為4.31億元，按月跌8.7%，按年則升91.6%。

股份早市升4.56%，收7.11元，曾高見7.18元，成交額4997萬元。股份自月初盈喜後，自上月底的約4.45元起步，股價升近六成至今日早市的7.11元，並在月內曾攀上7.3元高位。

記者：方楚茵

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