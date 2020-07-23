恒指升93點，收報25151點，成交金額829億元。美國關閉中國駐休斯敦總領事館未有影響美股，道指升164點，港股今早亦跟隨高開曾見25346點，但A股之後插水式下跌2%，港股升幅收窄。騰訊（0700）反彈2%是撐市功臣，市場仍有不少強勢股，如華潤啤酒（0291）、威高（1066）、微創（0853）、藥明康德（2359）等，市場格局呈炒股不炒市。

A股跌2%後跌幅收窄，兩市下跌股市達3000隻，跌勢相當全面。市場沒有很明顯的利淡消息，或許是工信部指6月份製造業PMI已回升至50.9%，經濟運行初步判斷已經回歸到正常軌道，而路透昨日又引述人行官員指，毋須進一步推出寬鬆措施，以免用藥過猛。若沒有過多流動性，一路高歌猛進的A股自然會受到影響。但短線而言，仍是趁低收集為主。

科技股個別發展，格局呈高位整固，短期強勢的是消費股，啤酒股尤為強勁，不妨跟進潤啤。大行均指啤酒銷售第二季復蘇強勁，而潤啤尤其受到北水青睞，由6月初至今，北水持股比例由約7.3%猛升至9.3%，約個多月買入達2%的股份。大行亦配合唱好，目標價已上調至60元水平，可小注買入坐順風車。

張兆聰

明報首席評論員