港股25000點失而復得 騰訊領軍 瑞聲漲12%

港股昨日大跌逾570點後，今早開市反彈，高開177點，惟之後A股插水，港股轉跌，曾跌65點，跌穿25000點水平，低見24992點，之後港股重拾升勢，半日升93點或0.37%，收報25151點，成交金額829億元；國指升27點或0.27%，報10270點。

騰訊（0700）成升市火車頭，半日漲2.04%，收報550元，貢獻恒指61點；其次為港交所（0388）升2.77%，收報371.2元，推高大市36點。ATMX中，只有阿里巴巴（9988）向下，收報246.2元，跌0.73%；美團（3690）收報198.2元，升3.12%；小米（1810）收報15.98元，升2.17%。

中國平安（2318）旗下的金融科技公司陸金所最快會在今年赴美上市，平保收報84.45元，跌0.65%。

中美摩擦加劇，軍工和稀土板塊走高，中船防務（0317）半日升6.37%，報12.02元；中國稀土（0769）曾升7.69%，高見0.56元，收報0.52元，無升跌。

瑞聲（2018）獲大行唱好，股價愈升愈有，曾高見61.5元，升16.04%，創逾3年最大升幅，收市升12.08%，收報59.4元，是升幅最大的藍籌。另一手機設備股舜宇（2382）亦上揚，中午升2.81%，收報138.9元。九龍倉置業（1997）逆市跌5.2%，收報29.15元，為表現最差藍籌。

濠賭股無運行，金沙中國（1928）第二季業績見紅，收市跌0.66%，報30.25元；銀娛（0027）跌0.58%，收報51.3元。

其他個股方面，美國鐵路安全聯盟敦促美國財政部長梅努欽動用「國際緊急經濟權力法」對中國中車（1766）實施制裁。中車半日收報3.47元跌2.8%。

美國加州向比亞迪（1211）追訂4.2億個口罩，比亞迪收報75.3元，升1.76%。

敏華控股（1999）及信達生物（1801）折讓配股，分別收報8.1元及50.35元，跌4.7%及4%。

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