中美關係緊張影響市場，美國副國務卿Stephen Biegun隔晚作證時表示，關閉中國駐休斯敦總領事館，是美國總統回應中國透過留學生竊取研究成果的系列做法之一。Biegun說，美國仍歡迎美中留學生往來，且美國目標不在與中國脫鉤。溫和言論利好，中港股市今早回升，恒指升逾250點。

Biegun指，美中關係走下坡，是來自於中國對美國公司的商業間諜和智慧財產竊盜，中國當局對外交人員、企業、非政府組織與記者的不平等對待，以及中國濫用美國的學術自由，透過部分留學生竊取美國的敏感技術與研究，增進解放軍軍力。

Biegun強調，美國政府的目的不是與中國脫鉤，而是對當前的中國施加一系列壓力，讓中國成為維護全球法治，負責任的利益關係者與貢獻者，這也是20年前中方受各國歡迎加入世貿組織（WTO）時，全球所期待。如今的中國不願與美國等國際體系合作，選擇成為美方的策略競爭者，危及全球利益。

Biegun又指，國家主席習近平掌權後，推動反腐運動消滅黨內所有競爭對手，對這些人的選擇性起訴，讓習近平排除潛在的政治挑戰，穩固領導權力；令人擔憂的是，習近平解除任期限制，終身領導人對任何制度都會造成問題，他認為，目前看到的很多行為，都可以歸因於習近平沒有任期限制。

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