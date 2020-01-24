市場關注中美局勢，港股昨日大幅跌逾570點後，今早表現回穩。恒指今早高開177點或0.72%，報25235點，成交金額56億元；國指今早高開63點或0.62%，報10306點。

騰訊（0700）今早領漲大市，開市升1.3%，報546元，貢獻恒指38點。其餘中概股個別發展，阿里巴巴（9988）報245元，跌1.21%；美團（3690）報192元，跌0.1%；小米（1810）報15.78元，升0.9%。中國平安（2318）旗下的金融科技公司陸金所最快會在今年赴美上市，平保報85.05元，升0.06%。

瑞聲（2018）昨日宣布，為旗下光學業務引入小米、OPPO等4名戰略投資者，今早開市大漲13.21%，報60元，為表現最好藍籌。新世界發展（0017）逆市跌0.94%，報36.8元，是跌幅最大的藍籌。

金價與再攀升，金礦股受捧，紫金礦業（2899）報5.01元，升3.94%；招金礦業（1818）報10.26元，升1.99%；山東黃金（1787）報21.65元，升2.12%。

其餘個股方面，敏華控股（1999）控股股東黃敏利折讓配股，開市跌7.65%，報7.85元。

信達生物（1801）亦出現配股兼股東減持，開報50.8元，跌3.15%。

金沙中國（1928）二季度淨虧損5.49億美元，開市跌0.16%，報30.4元。