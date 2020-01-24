美股向上，港股ADR升29點或0.12%，報25087點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.45%，折合報541.4元；匯控（0005）跌0.2%，折合報36.53元；建行（0939）跌0.19%，折合報5.99元。

美股三大指數期貨現跌0.12%至0.22%，日股跌0.58%，韓股跌0.4%，澳股跌0.17%。

今日焦點股份可留意：

敏華控股（1999）控股股東黃敏利折讓9.647%，以每股7.68元配售其所持有最多1.06億股，減持約2.8%。

金沙中國有限公司（01928）二季度淨虧損5.49億美元，上年同期淨收入5.11億美元。淨收益總額4000萬美元，按年減少98.1%。經調整物業EBITDA虧損3.12億美元，而上年同期的經調整物業EBITDA爲7.65億美元。

信達生物（1801）亦出現配股兼股東減持。公司以折讓4.67%，配售5620萬股，佔經發行股本4.2%，集資淨額27.8億元；另外，執董、主席、首席執行官俞德超博士及Gloria Bingqinzi Yu（作為Yu Tong Family Irrevocable Trust的受託人）以及Capital International Vendors，減持3680萬股，佔股本2.74%。

近期頻傳財困的高銀金融（0530）宣布，委任長實（1113）執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志為副主席及獨立非執行董事，主力為集團提供財務及重組諮詢協助。

瑞聲（2018）公布，子公司瑞聲通訊圱組後，與其下屬所有專注從事光學業務的子公司(統稱「瑞聲通訊集團」)引入4名戰略投資者，包括小米（1810）、OPPO等，共增資11.5億元，取得目標公司的9.85%。

路透社引述消息人士報道，中國平安（2318）旗下的金融科技公司陸金所最快會在今年赴美上市。

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