中港股市衝高回落，受到美國勒令中國駐休斯頓總領事館關閉的消息打擊，港股尾市直線下跌。事件標誌着中美關係惡化至新一個層面，中方也形容是前所未有的升級行動。美國給予中方3天時間撤走，會否收回決定到周五就有答案，相信可能性很低，報道指中方正考慮關閉美國駐武漢總領事館作為報復。事件會否在互相關閉一間領事館後就結束？不知道，但只要不打仗，市場就應該問題不大。石油股昨日大放異彩，50隻恒指成分股中僅4隻上升，當中三桶油全數逆市上揚，中石油（0857）更罕有地成為升幅榜首。

今次周期股強勢 與美元弱勢有關

石油股昨日表現突出，其他周期股份也多逆市向好，市場似乎炒作全球經濟復蘇。但其實如果炒復蘇，5月、6月才是最好的時間，一方面全球疫情當時都受控，經濟逐步重啟，尤其是中國在6月份各項經濟指標都回到疫情前水平，需求增長，供需狀况改善。筆者認為今次周期股的強勢，更多與美元弱勢有關。美國疫情愈來愈嚴重，多個州份考慮再度封鎖經濟，市場預期美國要繼續派錢予民眾，失控的財赤會繼續飈升。反而歐盟救市方案縮水，疫情又已受控，此消彼長下，歐元兌美元非常強勢，美匯指數自然進入下跌周期。

美元弱勢，最受惠的首推金價，但金價上升多時，近期就連白銀也大幅炒起，背後邏輯是金銀比處於極端水平，金價不回落，自然是銀價上升來回歸平均水平。天量財赤推低美元，貴金屬向好是大趨勢，但白銀也直線上升，短線就要小心一點。投資者也擴大炒作範圍至其他商品，布油一度迫近45美元水平，油股自然表現亮麗。周二晚美國油股ETF（XOP）就大升7％。

天量財赤推低美元 貴金屬向好大趨勢

相對之下，三桶油升幅則較小。市場原本喜歡中海油（0883），一直能緊跟海外油股走，因為產量增長又能控制成本，可將油價回升轉化為盈利。但美國就霸凌南海的制裁名單包括中海油，市場都有點戒心。由於中海油是極度重要的國企，關乎國家能源安全，大家多認為美國不會貿然出手。但當領事館也會被勒令關閉，似乎以往不可能的事，今天都隨時會出現。因此關閉消息發布後，中海油也是由高位回落得最多、最急，最終也跑輸中石油和中石化（0386）。

除制裁因素之外，另一因素是管道資產有價。中石化冠德（0934）向國家管網公司以32.2億人民幣出售管道資產，作價相當於1.45倍市帳率，而市場原先預計估值只有1倍至1.2倍。若其他公司能同樣以1.4倍出售，則對於中石油和中石化是重大利好，事關兩者當前市帳率僅為0.38倍和0.53倍，若相當部分資產獲重估至1.4倍，市場一定會感興奮。

[張兆聰 數據尋寶]