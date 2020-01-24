中美角力升級，領事館關閉成為新的角力場，美國總統特朗普威脅可能關閉更多中國駐美領事館，中國又指會反擊，消息拖累離岸人民幣兌美元跌破7，並創下兩個月來最大跌幅，而歐元延續升勢，美匯指數則跌穿95，局勢緊張，白銀期貨升至近七年來最高，金價亦上升至近九年高，帶動瑞郎向上，不過，中美局勢緊張可能抑制需求，銅價和其他基本金屬下跌。

美股方面，雖然中美角力升級，但市場對美國的新支出法案抱樂觀預期，加上新冠病毒疫苗有進展，道指低開15點後，最多跌46點，其後升幅擴大至194點，標普500指數升至5個月高點，公用事業、地產和工業股領漲。道瓊斯工業平均指數收市升165.44點，或升0.62%。標準普爾500指數收市升18.72點，或升0.57%。納斯達克綜合指數收市升25.76點，或升0.24%。

Tesla 收市後公布第二季度每股純利50美分，高過市場預期的虧損1.06美元，延長時段股價升4%。而微軟季度收入和利潤雖然超過預期，但雲業務營收增速顯著放緩，拖累股價於延長時段由升轉跌2.24%。

輝瑞升5.07%，報38.56美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而高盛跌2.84%，報206元，是道指跌幅最大藍籌。

科技股方面，蘋果收市報389.09元，升0.28%，谷歌母公司Alphabet收市報1564.85元，升0.57%，亞馬遜收市報3099.91元，跌1.22%，Facebook收市報239.87元，跌0.78%。

德國DAX指數收市跌0.51%，報13104.25點；法國CAC 40指數收市跌1.32%，報5037.12點；英國富時100指數收市跌1%，報6207.1點。