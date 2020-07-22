為回應「上證綜合指數失真」、「未能充分反映市場結構變化」等意見，上交所推動30年來首次指數調整，加入了25隻科創板股份，同時移除了91隻被交易所列入高風險警示的股票。今日新的樣本股收盤價將被作為基礎，以此計算7月23日指數的漲跌幅。

上交所先前表示，此舉是為了解決「指數扭曲」的問題。2009年至2019年間，中國的GDP增加了近兩倍，但理論上本該為經濟晴雨錶的上證綜指在這期間卻下跌7%。

但路透社引述分析指，今次所作的調整，無助解決指數被扭曲的問題，批評者強調上證綜指仍然存在某些扭曲，並指出它仍然是基於所有股票的市場價值，而不是僅基於可交易的股票，這意味著該指標股指會因國有重量級企業的非可交易股票的規模而被扭曲，例如金融股及石油股。這次指數調整也掩蓋了中國市場更深層次的問題，例如未能淘汰掉那些沒有生存能力的公司，或防止新股泡沫。

報道又指，對於機構投資者而言，這次調整可能並不重要，因為上證綜指已經逐漸變得無關緊要。只有兩隻中國互惠基金追蹤這指數，全球性投資者大多轉向MSCI或富時羅素等全球指數發行商。

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