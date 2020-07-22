中國外交部發言人汪文斌表示，美國政府要求中國72小時內關閉駐休斯敦總領館。市場擔心中美關係再度惡化，港股午後應聲急插，並以日中低位收市，收市跌577點或2.25%，報25057點，昨日升幅全數被蒸發，成交金額1555億元，較上日減少3.79%；國指跌201點或1.93%，報10243點。

ATMX全面回吐，騰訊（0700）領跌大市，收市挫4.43%，收報539元，拖低恒指139點。阿里巴巴（9988）收報248元，跌3.5%；美團（3690）收報192.2元，跌6.24%；小米（1810）收報15.64元，跌5.78%。港交所（0388）跌4.95%，收報361.2元。

油股全日強勢，其中中石化（0386）升4.52%，收報3.47元，為表現最好藍籌。另外，中海油（0883）升1.74%，收報8.75元；中石油（0857）升4.12%，收報2.78元。

市場憂中美關係惡化，貿易股受壓。萬洲（0288）跌3.09%，收報7.22元；申洲國際（2313）跌3.45%，收報91元；創科實業（0669）跌2.44%，收報83.9元。手機設備股亦受累，瑞聲（2018）跌7.02%，收報53元，為今日表現最差藍籌；舜宇（2382）跌3.5%，收報135.1元。

中美角力升溫，稀土股再熱炒，中國稀土（0769）急升18.18%，收報0.52元。

其餘個股方面，路透社引述消息人士報道，中國平安（2318）旗下的金融科技公司陸金所最快會在今年赴美上市。平保跌1.56%，收報85元。

國泰（0293）供股文件顯示，燃油過度對沖料錄大額虧損，收報5.76元，跌1.03%。

富豪汽車行政總裁Håkan Samuelsson指，由於吉利（0175）將回A股上市，因此富豪與吉利的合併計劃將暫時終止。吉利收報15.64元，跌5.1%。

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