新冠肺炎第三波疫情嚴峻，據《南華早報》報道，九龍倉（1997）旗下尖沙咀海港城為協助零售業應對當前困境，決定再向商戶提供租金優惠，惟要求租戶最少續租18個月，並必須在7月24日前決定接受有關條款，或者放棄優惠。海港城早前曾宣布從2月至4月將租戶的租金減半。

根據商場於7月10日向商戶發出的信函，除了承諾簽訂新的租賃合約外，九龍倉更要求若租戶在7月24日前未作回覆，將被視作拒絕相關安排，同時其將不能享有5月份的租金優惠，強調商場不會就條款作出任何更改或修正。信中又指，租戶需要在上周三（15日）之前，償還截至6月30日的所有未付租金、費用和欠款。

報道指，海港城租戶對有關條款感到震驚。報道引述知情人士指，部分租戶已表明拒絕簽署有關協議，但亦有租戶自行劃走續租條款並簽署，另外有租戶決定先簽署文件，若其後退租再將優惠款項退還予商場。本報向海港城查詣，暫時未獲回應。

其他報道

吉利富豪暫時終止合併

滬深兩市四連升 上證升0.37%

【有片：埋身擊】道指期貨上升乏力 後市會點走？

法國外貿銀行：內銀今年不良貸款率料升至2.14%

國泰：燃油過度對沖料錄大額虧損 資金夠未來12個月用 或再集資

國泰虧損現金已減至約15億元 預期8月將經營10%航班

萬豪：大中華區入住率回升至60% 料明年恢復至疫情前水平

【有片：選股王】疫情下航空股仍值博？

港股半日微升20 石油股領升 ATMX回吐 港交所破頂後回落

滴滴出行：IPO非優先事項 目前暫無上市計劃

LINE基於安全原因 將數據備份中心撤出香港 所有數據已刪除

滬深兩市半日高收 創板指曾升穿2800點

港元1個月HIBOR連跌九日 再創近4年低